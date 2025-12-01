Classifica Sole 24 Ore Mastella soddisfatto | Primi in Campania
Tempo di lettura: < 1 minuto “ L’annuale classifica de Il Sole 24 Ore conferma la performance di Benevento come la migliore in Campania: è un dato importante perché testimonia come nel difficile contesto meridionale penalizzato soprattutto sul piano dei parametri economici, siamo in una condizione migliore rispetto alle città vicine”, lo spiega in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. “Sono sicuro che guadagneremo ancora posizioni nel prossimo futuro, poiché incideremo con scelte lungimiranti su due parametri fondamentali di questa prestigiosa graduatoria, cioè la salubrità ambientale e la qualità dell’offerta culturale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Scopri altri approfondimenti
ULTIM'ORA Qualità della Vita: Foggia è 98esima nella classifica del Sole 24Ore, +1 rispetto allo scorso anno - facebook.com Vai su Facebook
Sorride solo Bari, 67esima nella classifica del Sole 24 ore sulla qualità della vita nelle province pugliesi. In coda Foggia e Taranto @TgrRai Vai su X
Qualità della vita 2025: Catania in calo nella classifica del Sole 24 Ore - Nell’indagine annuale del Sole 24 Ore Catania perde terreno mentre le province del Nord guidano la classifica della qualità della vita 2025. cataniaoggi.it scrive
Parma al decimo posto nella classifica della qualità della vita: è nella top ten delle città dove si vive meglio - E' uscita oggi la classifica della qualità della vita delle città italiane del Sole 24 Ore: una classifica che fotografa il benessere dei territori. Segnala gazzettadiparma.it
Qualità della vita, la classifica delle città: Trento al top, sorpresa Roma in risalita. Reggio Calabria ancora in fondo - È quello il riassunto della classifica sulla qualità della vita redatta dal Sole 24 Ore, secondo 90 indicatori certificati. Scrive msn.com