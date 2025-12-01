Classifica Sole 24 Ore Mastella soddisfatto | Primi in Campania Con depuratore Egizio e Parco Streghe salto di qualità 

Benevento prima in Campania nella classifica de Il Sole 24 Ore: il sindaco Mastella punta su ambiente e cultura per crescere ancora. Benevento, 1 dicembre 2025 – “ L’annuale  classifica de Il Sole 24 Ore conferma la performance di Benevento come la migliore in Campania: è un dato importante perché testimonia come nel difficile contesto meridionale penalizzato soprattutto sul piano dei parametri economici, siamo in una condizione migliore rispetto alle città vicine”, lo spiega in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. “Sono sicuro che guadagneremo ancora posizioni nel prossimo futuro, poiché incideremo con scelte lungimiranti su due parametri fondamentali di questa prestigiosa graduatoria, cioè la salubrità ambientale e la qualità dell’offerta culturale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

