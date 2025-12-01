Classifica musica italiana novembre 2025 | top 10 del mese

Svetta sul podio al primo posto Lucio Corsi con “Notte di Natale”, al secondo posto Annalisa con “Esibizionista”. Terzo posto per Fabrizio Moro con “Scatole”. Novembre 2025 si chiude con una classifica ricca di artisti di grande calibro e nuovi talenti emergenti, che riflettono le tendenze musicali del momento e i gusti variegati del pubblico italiano. Tra cantautori che da anni dominano le scene, interpreti pop contemporanei e collaborazioni sorprendenti, la musica italiana continua a sorprendere per creatività, qualità e profondità emotiva. PLAYLIST: https:www.youtube.complaylist?list=PLYL8vLUyOtaF94Gni8JxbKh8JgLxKQPWR Al primo posto troviamo Lucio Corsi con “ Notte di Natale”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

