Classifica film al botteghino 24 novembre – 30 novembre
Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati in Italia dal 24 novembre al 30 novembre. 1 Zootropolis 2. Regia: Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush Cast: Byron Howard, Maurice LaMarche, Leah Latham, Raymond S. Persi Animazione, Commedia, Family, Stati Uniti 2025, 108 min. 2 Oi Vita Mia. Regia: Pio D’Antini, Amedeo Grieco Cast: Emanuele La Torre, Adriana DeMeo, Marina Lupo, Cristina Marino Commedia, Italia 2025, 113 min. 3 L’Illusione Perfetta – Now You See me – Now You Don’t. Regia: Ruben Fleischer Cast: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher Genere: Thriller, Stati Uniti 2025, 112 min. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
