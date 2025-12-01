Civico22 | A contrada Capodimonte non si può andare

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Giuseppe Iorio Civico22: “ Novecento metri, in linea d’aria, separano la chiesa di San Gennaro a via Nicola Sala da quella di San Giuseppe Moscati a Capodimonte. Tremila passi andata e ritorno. Una passeggiata piacevole, begli scorci, alberi, il ponte San Nicola, mezz’ora di cammino.solo che non si può fare. L’altro ieri pomeriggio ci ho provato, accompagnato dal frastuono della grande talpa che trapana lì dove c’era la Federico Torre. Trovo di fronte a me una grande rotonda, il traffico è sostenuto, gli autisti hanno fretta e mancano le strisce pedonali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

