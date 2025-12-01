Cittadinanza a Francesca Albanese l’ex sindaco di Bologna Merola | Andrebbe revocata
Bologna, 1 dicembre 2025 – “La cittadinanza a Francesca Albanese? Andrebbe revocata”. Lo dice l’ex sindaco Virginio Merola che si aggiunge alle voci contrarie alla cittadinanza alla relatrice Onu per i territori palestinesi occupati. La gaffe. Tutto nasce dall’ ennesima gaffe di Albanese relativamente all’attacco della redazione di Torino de La Stampa da parte di manifestanti Pro Pal, poi rettificate (“Condanno l’irruzione, ma che sia di monito alla stampa per tornare a fare il proprio lavoro”, aveva detto) con il Pd a chiedere al sindaco Matteo Lepore di riflettere in merito alla cittadinanza onoraria conferita dal Consiglio comunale di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
