Tre nuove sale espositive a Santa Maria la Nova valorizzano la Collezione d’Arte della Città Metropolitana di Napoli tra Ottocento e Novecento. A partire dal mese di dicembre 2025 sarà possibile ammirare una selezione di opere, dipinti e sculture, appartenenti alla Collezione d’Arte della Città Metropolitana di Napoli in tre sale del Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova. Un primo passo nel percorso di valorizzazione di un ricco patrimonio storico-artistico che conta oltre 500 opere tra Ottocento e Novecento, in spazi propri dedicati. Tre i nuclei tematici presenti nelle sale adiacenti alla Sala del Coro, immediatamente successiva all’Aula del Consiglio: dalle opere ritrovate e recuperate che raccontano la grande pittura dell’Ottocento, alle suggestive vedute del Golfo partenopeo, fino alle raffigurazioni della figura femminile nella pittura napoletana tra fine Ottocento e primo Novecento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Città Metropolitana di Napoli: inaugurata una selezione di dipinti della Collezione d’Arte in tre sale nel Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova