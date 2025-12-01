Città Metropolitana di Napoli | inaugurata una selezione di dipinti della Collezione d’Arte in tre sale nel Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova
Tre nuove sale espositive a Santa Maria la Nova valorizzano la Collezione d’Arte della Città Metropolitana di Napoli tra Ottocento e Novecento. A partire dal mese di dicembre 2025 sarà possibile ammirare una selezione di opere, dipinti e sculture, appartenenti alla Collezione d’Arte della Città Metropolitana di Napoli in tre sale del Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova. Un primo passo nel percorso di valorizzazione di un ricco patrimonio storico-artistico che conta oltre 500 opere tra Ottocento e Novecento, in spazi propri dedicati. Tre i nuclei tematici presenti nelle sale adiacenti alla Sala del Coro, immediatamente successiva all’Aula del Consiglio: dalle opere ritrovate e recuperate che raccontano la grande pittura dell’Ottocento, alle suggestive vedute del Golfo partenopeo, fino alle raffigurazioni della figura femminile nella pittura napoletana tra fine Ottocento e primo Novecento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Argomenti simili trattati di recente
Il consiglio della Città Metropolitana di Napoli perde consiglieri La lista del M5S si è esaurita, non ci sono più consiglieri che possono fare la surroga - facebook.com Vai su Facebook
Napoli inaugura la stazione della metropolitana firmata da Anish Kapoor - Sarà inaugurata ufficialmente oggi la nuova stazione Monte Sant’Angelo della metropolitana di Napoli, progettata da Anish Kapoor. Da exibart.com
Napoli, nuova stazione del Metro dell’arte: inaugurata Monte Sant’Angelo - E’ operativa la nuova stazione della Metropolitana dell’arte di Napoli: si tratta della stazione di Monte Sant’Angelo realizzata da Webuild sulla nuova Linea 7. Riporta ilsole24ore.com
Inaugurata la nuova stazione della metro di Napoli firmata da Anish Kapoor - Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, presente all’inaugurazione della stazione di Monte Sant’Angelo della Linea 7 della metropolitana di Napoli. Si legge su iodonna.it
Due dipinti da Città Metropolitana di Napoli al Museo di Lecce - Due dipinti della collezione d'arte della Città Metropolitana di Napoli saranno esposti nella mostra "Eravamo innamorati del vero" al Museo Storico della Città di Lecce, fino al 18 ottobre prossimo, a ... Si legge su ansa.it