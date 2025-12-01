Cisgiordania i coloni feriscono tre italiani E Netanyahu chiede la grazia al presidente Herzog

Agguato condotto da una decina di uomini, colpiti in tutto quattro attivisti. Tajani condanna ma rassicura: «I nostri stano bene». La politica israeliana è stata scossa da un gesto che ha pochi precedenti nella storia del Paese: il primo ministro Benjamin Netanyahu ha depositato una formale richiesta di grazia presso il presidente Isaac Herzog. A presentare l’istanza è stato l’avvocato del premier, Amit Hadad, che ha consegnato una documentazione composta da una lettera tecnica e da una nota personale firmata dallo stesso Netanyahu, entrambe rese pubbliche in ragione della «natura eccezionale» dell’atto. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Cisgiordania, i coloni feriscono tre italiani. E Netanyahu chiede la grazia al presidente Herzog

