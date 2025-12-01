Cirielli e Gambino replicano a Carpentieri | Nessun abbandono a Sant' Egidio voti andati al Pd

Ad una settimana dalle elezioni regionali scatta la resa dei conti in Fratelli d'Italia. Dopo le accuse lanciate da Nunzio Carpentieri sulla gestione delle candidature, arriva la replica diretta dei vertici del partito. Edmondo Cirielli e Alberico Gambino respingono la tesi muovendo un'accusa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

