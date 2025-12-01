Cinghiali sulla Statale 36 auto li travolge all’uscita del tunnel del Monte Barro | traffico in tilt

Lecco, 1 dicembre 2025 – Statale 36 super-trafficata. Non solo di automobilisti. Domenica sera, in pieno controesodo da rientro dal week end sul lago di Como o sulle piste da sci di Valsassina e Valtellina, un branco di cinghiali ha attraversato la Superstrada, innescando un incidente. Il bilancio è di tre cinghiali morti investiti sul colpo, la macchina di chi li ha travolti – un’Alfa Romeo Stelvio bianca – semidistrutta e traffico in tilt. Un danno di circa 5mila euro. Fortunatamente non si sono registrati feriti tra conducenti e passeggeri. L'incidente è successo intorno all'ora di cena, all'altezza dell 'uscita del tunnel del Monte Barro, alle porte di Lecco in direzione sud, verso Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cinghiali sulla Statale 36, auto li travolge all’uscita del tunnel del Monte Barro: traffico in tilt

