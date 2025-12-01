Cilento tour della stampa italiana ed estera nei borghi
Il 27 e 28 novembre, nel cuore del Cilento, si è svolta la seconda edizione di "CiMEET – Tourism Experience Media Hub", l’evento annuale promosso da My Fair srl. L’iniziativa ha visto la partecipazione di una delegazione di giornalisti, fotografi e storyteller, tra cui anche esponenti della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
