Cielo grigio e pioggia | il tempo a Monza e in Brianza nei prossimi giorni

Monzatoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una pioggia debole e costante, accompagnata da cielo grigio e temperature un po’ più alte rispetto ai giorni scorsi. È quello che succederà a Monza e in Brianza nella giornata di lunedì 1 dicembre, e non solo. Il maltempo accompagnerà infatti il territorio per quasi tutta la prima settimana. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

