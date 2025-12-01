Cielo grigio e pioggia | il tempo a Monza e in Brianza nei prossimi giorni

Una pioggia debole e costante, accompagnata da cielo grigio e temperature un po’ più alte rispetto ai giorni scorsi. È quello che succederà a Monza e in Brianza nella giornata di lunedì 1 dicembre, e non solo. Il maltempo accompagnerà infatti il territorio per quasi tutta la prima settimana. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

