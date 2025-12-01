Cibo scarso e violenze sugli ospiti | condannato il titolare di una struttura per anziani nel Pavese
Palo Bianchetti è stato condannato in primo grado a 3 anni e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti di 11 anziani. Il 35enne era titolare di una struttura di Vistarino (Pavia) dove, secondo le indagini, la cucina non era rifornita in modo adeguato e alcuni ospiti avrebbero subito violenze. 🔗 Leggi su Fanpage.it
