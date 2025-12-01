Ci voleva la morte di Nicola Pietrangeli per ricordarci che il tennis non è nato nel 2019

Gqitalia.it | 1 dic 2025

. Ci voleva, sì. Non perché Pietrangeli — classe 1933, due Roland Garros, quattro finali, una Davis conquistati con la testardaggine di chi non aveva ancora scoperto il marketing sportivo — avesse bisogno di morire per essere ricordato. Ma perché l’Italia, quella che ha improvvisamente scoperto il tennis con Sinner come aveva scoperto l’alta cucina con MasterChef, tende a confondere l’algoritmo con la storia. E allora Pietrangeli, con la sua eleganza un po’ blasé, le camicie sbottonate e quella Roma da dopoguerra che sapeva ancora essere civettuola e vorace, torna a essere il promemoria di un’epoca in cui lo sport non viveva sui , ma sulle gambe. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

