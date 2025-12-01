Ci sono Florence + The Machine Charli XCX e Fontaines DC tra gli headliner del Reading & Leeds Festival 2026
Charli XCX, RAYE e Florence + The Machine sono tra i sei headliner del Reading & Leeds Festival 2026. Il festival inglese, che si svolgerà contemporaneamente al Richfield Avenue, a Reading, e al Bramham Park di Leeds, vedrà come headliner anche Fontaines D.C., Dave e il duo di danza Chase & Status. L’evento avrà luogo durante il weekend del Bank Holiday, dal 27 al 30 agosto. Anche SOMBR, Skepta e Geese sono tra i nomi che si uniranno alla lineup, mentre i Kasabian saranno tra gli artisti sul palco del giovedì a Leeds. Saranno presenti anche Role Model, JADE, Josh Baker, Kneecap, Kettama, Chris Stussy (solo Reading), Geese, Skye Newman, Adéla e Keo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Black Friday is on. Da oggi fino a domenica 30 novembre: -20% su tutte le bottiglie e gift box di Peter in Florence. Lo shop online è aperto, le scorte sono pronte, e il gin — come sempre — sa il fatto suo. Inizia bene la settimana: fallo scorrere. / Black Frid - facebook.com Vai su Facebook
Florence Welch: 'Sono in tour dall'età di 21 anni. Ho bisogno di una pausa' - Florence Welch, inconfondibile voce dei Florence and The Machine, ha deciso di prendersi un periodo di pausa dall'industria musicale. rockol.it scrive
Florence + The Machine e il rito della sacerdotessa laica - I primi nomi ad aprire la rassegna che si svolge nei due ippodromi milanesi sono stati quelli di Sudan ... Come scrive rockol.it
Florence + the Machine lets out a 'scream of feminine fury' on their latest album - Florence Welch talks about Everybody Scream, plus the band performs live from Electric Lady Studios in New York City. Segnala npr.org
Florence + The Machine: guarda il video del nuovo brano Everybody Scream - Appena dopo l’annuncio dell’uscita del nuovo album Everybody Scream, Florence + The Machine hanno pubblicato la title track accompagnata da un video musicale diretto da Autumn de Wilde e con la ... Segnala virginradio.it
Florence & The Machine pubblicano il brano benefico "Light of Love": i proventi andranno ai medici. Ascoltalo qui - Ieri, 16 aprile, Florence Welch, voce dei Florence and the Machine, ha annunciato l'uscita di un nuovo pezzo, "Light of Love". Scrive virginradio.it
Charli XCX, Dave, Florence And The Machine and RAYE are set to headline Reading and Leeds 2026 - site event returns to Little John's Farm in Reading and Bramham Park in Leeds next August Bank Holiday (August 27 to 30). Segnala dailymail.co.uk