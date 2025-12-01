Ci sono Florence + The Machine Charli XCX e Fontaines DC tra gli headliner del Reading & Leeds Festival 2026

Charli XCX, RAYE e Florence + The Machine sono tra i sei headliner del Reading & Leeds Festival 2026. Il festival inglese, che si svolgerà contemporaneamente al Richfield Avenue, a Reading, e al Bramham Park di Leeds, vedrà come headliner anche Fontaines D.C., Dave e il duo di danza Chase & Status. L’evento avrà luogo durante il weekend del Bank Holiday, dal 27 al 30 agosto. Anche SOMBR, Skepta e Geese sono tra i nomi che si uniranno alla lineup, mentre i Kasabian saranno tra gli artisti sul palco del giovedì a Leeds. Saranno presenti anche Role Model, JADE, Josh Baker, Kneecap, Kettama, Chris Stussy (solo Reading), Geese, Skye Newman, Adéla e Keo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

