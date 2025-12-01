Ci sono bambini ricoperti di sangue venite subito le chiamate di soccorso dopo la sparatoria di Stockton
Quattro persone, tra cui tre bambini, sono morte mentre festeggiavano ad un compleanno a Stockton, nello Stato della California, nella serata di venerdì. La polizia è sulle tracce del killer: offerta ricompensa di 25mila dollari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
