Christopher di Matteo Bianchi | quando la poesia non si arrende al mercato
Un libro di poesia, nel 2025, è già di per sé un atto politico. Una resistenza, un’affermazione che rifiuta la bulimia del consumo narrativo e la logica del fast-food editoriale. Ma l’ultima fatica di Matteo Bianchi, Christopher (Interlinea), va oltre. È una scommessa giocata sul tavolo verde della malinconia più acuta, quella che affonda le mani nei calcinacci della Storia e nei brandelli delle vite marginali. Non aspettatevi i versi sussurrati, i vezzi lirici da salotto buono. Qui siamo in trincea. Siamo di fronte a un’ibridazione dolente e precisa, dove la parola è un bisturi affilato e non un orpello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#ACMilan vs. #Lazio line-ups: AC Milan bring in Christopher Nkunku with Rafael Leao, Luka Modric and Adrien Rabiot, as they host Lazio with Mattia Zaccagni, Boulaye Dia and Matteo Guendouzi. #MilanLazio #SerieA #Calcio #SerieAEnilive Vai su X
? Le parole del primo assistente Matteo Brambilla alla vigilia della super sfida di Roma. #PielleLivorno #Verodol #AlMioPosto - facebook.com Vai su Facebook
"Il mio Christopher in versi. Sondo verità e scrittura" - 30, a Libraccio (piazza Trento Trieste), Matteo Bianchi presenterà il suo nuovo libro di poesie, ‘Christopher’, appena ... msn.com scrive
Perdersi tra club parigini di poesia e highway americane - In "Christopher" di Matteo Bianchi e "Jesus Give Me Water" di Alberto Fraccacreta, gli autori filtrano l’esperienza emotiva attraverso vite di altri, rispettivamente l’enigmatico ... Riporta msn.com
Matteo Bianchi racconta la vita d'artista di Chris Channing - 112, EURO 16) La vita straordinaria e tormentata dell'artista britannico Chris Channing, regista, coreografo e specialista del physical theatre, ... Scrive ansa.it