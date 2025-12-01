Christmas party al ristorante Le Lance

Venerdì 5 dicembre il ristorante Le Lance di Firenze organizza un apericena per l'occasione degli auguri di Natale. Il costo è di 25 euro e a partire dalle 20:30 si mangia e si balla con musica e dj set. Prevevisti gadget in omaggio. Entrata omaggio su lista. Tavoli su prenotazione al 347 2659882. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it