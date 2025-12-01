Christian Madden tastierista degli Oasis parla del rapporto tra Liam e Noel Gallagher

Il reunion tour degli Oasis è terminato qualche giorno fa, e ai fan non rimane che una lunga serie di dubbi circa il futuro del gruppo e possibili nuove date. A sollevare un po’ il loro morale, per fortuna, è arrivato il tastierista Christian Madden, che ha accompagnato Liam e Noel Gallagher nella tournée, e che ha condiviso alcuni aneddoti e considerazioni circa il rapporto tra i due fratelli. Oasis, parla Christian Madden:«Quello che si vedeva tra Liam e Noel era reale». Il musicista ne ha parlato su Substack, mettendo però le mani avanti, e definendo i suoi discorsi come «l’umile prospettiva della persona meno famosa nella band più famosa che ha percorso il globo quest’anno». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Christian Madden, tastierista degli Oasis, parla del rapporto tra Liam e Noel Gallagher

Leggi anche questi approfondimenti

Il tastierista degli Oasis parla del rapporto tra Noel e Liam - Christian Madden, il tastierista che ha accompagnato live gli Oasis nella loro reunion, ha condiviso alcuni dettagli sulla vita dietro le quinte del tour e sulla prospettiva di nuove date nel 2026. Scrive rockol.it

Oasis, la reunion raccontata dal tastierista: «Li guardi e pensi: sono come me» - Christian Madden ha fatto parte della live band del 2025 e ora ne scrive in una sorta di saggio sul fenomeno. Come scrive rollingstone.it