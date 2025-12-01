Inter News 24 Ecco perché. L’Inter torna a respirare e lo fa, come spesso accade, aggrappandosi alle spalle larghe del suo leader. Dopo una settimana da incubo, segnata dalle sconfitte consecutive contro il Milan nel derby e contro l’Atletico Madrid in Champions League, la Beneamata ritrova il successo nella trasferta dell’Arena Garibaldi contro il Pisa. A spazzare via ogni dubbio e ogni critica ci ha pensato Lautaro Martinez: il capitano argentino, con una doppietta d’autore, ha rimesso la squadra sui binari giusti, dimostrando ancora una volta di essere l’anima pulsante dello spogliatoio guidato da Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

Chivu Inter, col Pisa azzecca tutti i cambi e spenge sia le critiche che l'incendio: c'è la sua mano dietro la vittoria!