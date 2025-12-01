Chiude il ristorante ‘Non ti pago’ | undici lavoratori a casa

Tempo di lettura: < 1 minuto Le bacheche dei social sono già inondate di messaggi di saluti. Non è infatti passata inosservata la chiusura del ristorante “Non ti pago” di via De Filippo. Undici lavoratori (considerando solo quelli con il contratto a tempo indeterminato) hanno ricevuto la lettera di licenziamento e già da oggi il ristorante, noto per il suo modo tipico di preparare il pollo, ha il cancello chiuso. Nessun messaggio davanti all’ingresso della struttura l che ha spesso tra gli ospiti più graditi componenti della Salerno calcio. Una chiusura legata al fatto che il commissario giudiziario Benedetta de Luca non ha trovato all’esito di tre gare differenti che partivano dalla richiesta di 12. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

