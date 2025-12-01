Chiude all’improvviso l’ufficio postale del Piano | Nessuno ci ha avvertito

Ancona, 1 dicembre 2025 – L’ufficio postale   del Piano   chiude allimprovviso e senza un congruo preavviso: brutta sorpresa per i lavoratori e per la clientela. Un fulmine a ciel sereno quello disposto dalla Direzione generale di Poste Italiane, la cui competenza per le Marche è a Bologna, venerdì scorso. Problemi di agibilità. Alla base della decisione centrale, ma su questo non ci sono conferme, potrebbero esserci   problemi di agibilità dei locali di piazzale   Loreto: “Una situazione che si trascina da anni – spiega Lucio Cappelletti, coordinatore del sindacato Failp Cisal delle poste – quella delle infiltrazioni dal terrazzo condominiale sovrastante e mai risolta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

