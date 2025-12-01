Chiara Petrolini parlano le amiche | Prima del secondo parto abbiamo fumato erba e bevuto Mai notata la pancia nemmeno quando era nuda in doccia

Chiara Petrolini «ci diceva che era felice e quella pancia non l'abbiamo mai notata». Le amiche della giovane di Traversetolo (Parma) accusata di duplice infanticidio. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Chiara Petrolini, parlano le amiche: «Prima del secondo parto abbiamo fumato erba e bevuto. Mai notata la pancia, nemmeno quando era nuda in doccia»

Leggi anche questi approfondimenti

Gli psichiatri della difesa: “Chiara Petrolini incapace perché dissociata” - facebook.com Vai su Facebook

Chiara Petrolini, parlano le amiche: «Prima del secondo parto abbiamo fumato erba e bevuto. Mai notata la pancia, nemmeno quando era nuda in doccia» - Chiara Petrolini «ci diceva che era felice e quella pancia non l'abbiamo mai notata». Da msn.com

Neonati sepolti, l'amica di Petrolini: "La sera prima del suo secondo parto bevemmo e fumammo" - Presente in aula la ragazza imputata per il duplice omicidio dei figli poco dopo averli dati alla luce nella propria casa di Traversetolo, dove ... Lo riporta rainews.it

Neonati sepolti, oggi a Parma l’udienza. L’amica di Chiara Petrolini: “Nel 2024 non aveva la pancia” - A Parma si tiene un'udienza del processo a Chiara Petrolini, accusata di aver partorito e seppellito i corpi dei due figli neonati, a Vignale di Traversetolo, ... Lo riporta msn.com