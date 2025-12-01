Chiara Petrolini e i neonati sepolti l’amica racconta le ore prima del parto | Abbiamo fumato marijuana bevuto birra e un po’ di grappa

Parma, 1 dicembre 2025 – Le ore prima del parto trascorse con un’amica, a bere birra (e un po’ di grappa) e a fumare marijuana. La rivelazione è arrivata nell’aula della Corte d'assise a Parma dove è in corso il processo a Chiara Petrolini, la studentessa imputata del duplice omicidio premeditato dei figli neonati, morti e sepolti nel giardino di casa a Treversetolo, ad un anno e mezzo di distanza l'uno dall'altro (uno a maggio del 2023 e l'altro ad agosto 2024). Nessuno sapeva di queste gravidanze, neppure genitori e l'ex fidanzato e padre dei bambini, Samuel Granelli, che oggi partecipa all’udienza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

