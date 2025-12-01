Chiamate un medico Uomini e Donne panico in studio | cos’è successo a Gemma Galgani

Le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e Donne di lunedì 1° dicembre 2025, divulgate in anteprima da Fanpage.it, hanno svelato una puntata ricca di colpi di scena e, in particolare, un momento di forte apprensione che ha visto come protagonista indiscussa la storica dama del Trono Over, Gemma Galgani. La reazione emotiva della dama torinese è stata così intensa da richiedere l’intervento di personale medico in studio, su iniziativa della sua “antagonista” e opinionista, Tina Cipollari. Questo evento non è stato l’unico elemento di interesse, poiché la puntata ha messo in luce dinamiche complesse e inaspettate evoluzioni nelle conoscenze tra i partecipanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Chiamate un medico”. Uomini e Donne, panico in studio: cos’è successo a Gemma Galgani

