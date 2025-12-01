Chi trase a Montefusco in scena la storia del Carcere Borbonico

1 dic 2025

Domenica 7 dicembre Montefusco accoglie nuovamente la tradizionale rievocazione teatrale “Chi trase a Montefusco”, un viaggio immersivo nella storia del celebre Carcere Borbonico, raccontata come mai prima d’ora. Gli spettacoli sono in programma alle ore 10.30 e, in replica, alle ore 11.30. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

