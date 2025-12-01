Chi sono Le Bambole di Pezza la vera sorpresa di Sanremo 2026
Sono la vera new entry del Festival di Sanremo 2026, un gruppo punk rock tutto al femminile ribattezzato Le Bambole di pezza: quando Carlo Conti ha pronunciato il loro nome nel corso dell’ annuncio dei 30 Big in gara, domenica 30 novembre, in tanti si sono chiesti chi siano e da dove arrivino. Prima di vederle sul palco dell’Ariston, dunque, ecco una breve bio di questa band nata ormai quasi trent’anni fa. Chi sono Le Bambole di Pezza. Le Bambole di Pezza una band rockpunk-rock tutta al femminile nata a Milano nel 1997 su iniziativa di Morgana Blue (chitarra) e Aika Ceccarelli (batteria). Negli anni la line-up è cambiata, ma la band ha mantenuto l’identità femminile e incentrata sull’enpowerment, e oggi la formazione include Cleo (voce), Morgana Blue (chitarra solista), Dani Piccirillo (chitarra ritmica e cori), Xina (batteria e cori) e Kaj (basso e cori). 🔗 Leggi su Amica.it
Altre letture consigliate
Sanremo 2026, Bambole di Pezza tra i big: chi è la band femminista (Adnkronos) - Le Bambole di Pezza sono tra i 30 big di Sanremo 2026. La band musicale è stata annunciata oggi, domenica 30 novembre, tra i concorrenti del Festival di Sanremo di Carlo C - facebook.com Vai su Facebook
Sanremo, il giorno degli underdog: chi sono Bambole di pezza, Sayf, Eddie Brock e Maria Antonietta Vai su X
Chi sono Le Bambole di Pezza, la vera sorpresa di Sanremo 2026 - rock tutta al femminile nata a Milano nel 1997, tra i temi portanti della loro discografia ci sono il femminismo, l’uguaglianza di genere e lotta contro la violenza e il sessismo Sono ... Segnala amica.it
Sanremo 2026: chi sono le Bambole di Pezza? Bio e discografia della band milanese tutta al femminile - C'è tanta Milano al Festival di Sanremo 2026: da Fedez a J- Si legge su mentelocale.it
Sanremo 2026, Bambole di Pezza tra i big: chi è la band femminista - La band musicale è stata annunciata oggi, domenica 30 novembre, tra i concorrenti del Festival di Sanremo di Carlo Conti, in scena dal 24 al 28 ... Da adnkronos.com