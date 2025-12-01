Chi sono Le Bambole di Pezza la vera sorpresa di Sanremo 2026

Amica.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono la vera new entry del Festival di Sanremo 2026, un gruppo punk rock tutto al femminile ribattezzato Le Bambole di pezza: quando Carlo Conti ha pronunciato il loro nome nel corso dell’ annuncio dei 30 Big in gara, domenica 30 novembre, in tanti si sono chiesti chi siano e da dove arrivino. Prima di vederle sul palco dell’Ariston, dunque, ecco una breve bio di questa band nata ormai quasi trent’anni fa. Chi sono Le Bambole di Pezza. Le Bambole di Pezza   una band rockpunk-rock tutta al femminile nata a Milano nel 1997 su iniziativa di Morgana Blue (chitarra) e Aika Ceccarelli (batteria). Negli anni la line-up è cambiata, ma la band ha mantenuto l’identità femminile e incentrata sull’enpowerment, e oggi la formazione include Cleo (voce), Morgana Blue (chitarra solista), Dani Piccirillo (chitarra ritmica e cori), Xina (batteria e cori) e Kaj (basso e cori). 🔗 Leggi su Amica.it

chi sono le bambole di pezza la vera sorpresa di sanremo 2026

© Amica.it - Chi sono Le Bambole di Pezza, la vera sorpresa di Sanremo 2026

Altre letture consigliate

Chi sono Le Bambole di Pezza, la vera sorpresa di Sanremo 2026 - rock tutta al femminile nata a Milano nel 1997, tra i temi portanti della loro discografia ci sono il femminismo, l’uguaglianza di genere e lotta contro la violenza e il sessismo Sono ... Segnala amica.it

sono bambole pezza veraSanremo 2026: chi sono le Bambole di Pezza? Bio e discografia della band milanese tutta al femminile - C'è tanta Milano al Festival di Sanremo 2026: da Fedez a J- Si legge su mentelocale.it

sono bambole pezza veraSanremo 2026, Bambole di Pezza tra i big: chi è la band femminista - La band musicale è stata annunciata oggi, domenica 30 novembre, tra i concorrenti del Festival di Sanremo di Carlo Conti, in scena dal 24 al 28 ... Da adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Sono Bambole Pezza Vera