chi sono le bambole di pezza la vera sorpresa di sanremo 2026

Sono la vera new entry del Festival di Sanremo 2026, un gruppo punk rock tutto al femminile ribattezzato Le Bambole di pezza: quando Carlo Conti ha pronunciato il loro nome nel corso dell’ annuncio dei 30 Big in gara, domenica 30 novembre, in tanti si sono chiesti chi siano e da dove arrivino. Prima di vederle sul palco dell’Ariston, dunque, ecco una breve bio di questa band nata ormai quasi trent’anni fa. Chi sono Le Bambole di Pezza. Le Bambole di Pezza una band rockpunk-rock tutta al femminile nata a Milano nel 1997 su iniziativa di Morgana Blue (chitarra) e Aika Ceccarelli (batteria). Negli anni la line-up è cambiata, ma la band ha mantenuto l’identità femminile e incentrata sull’enpowerment, e oggi la formazione include Cleo (voce), Morgana Blue (chitarra solista), Dani Piccirillo (chitarra ritmica e cori), Xina (batteria e cori) e Kaj (basso e cori). 🔗 Leggi su Amica.it

