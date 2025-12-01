Chi si rivede? Valentina Piscopo la compagna di Domenico che in teoria l' avrebbe lasciato oggi torna di nuovo protagonista per fare un gesto annunciato come definitivo E dal Kosovo arriva Dolce concorrente del GF Vip balcanico

M ancano solo tre puntate alla fine del Grande Fratello 2025: stasera va in onda l’undicesima. Quella della resa dei conti, dove il televoto avrà una duplice funzione. Oggi, lunedì 1 dicembre, alle 21:20 Simona Ventura darà il via al nuovo appuntamento in prima serata. E, affiancata in studio da Sonia Brugaelli e dai tre ex gieffini chiamati a comporre il panel, ovvero Floriana Secondi, Cristina Plevani e Ascanio Pacelli, oggi annuncerà il secondo finalista che il 15 dicembre si giocherà il titolo di vincitore. Grande Fratello 2025: chi sono in concorrenti in gara X Leggi anche › Giulia è la prima finalista del “Grande Fratello 2025” che anche ieri ha perso la sfida degli ascolti Grande Fratello 2025, anticipazioni puntata 1 dicembre, eliminazione, finalista, news diretta. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Chi si rivede? Valentina Piscopo, la compagna di Domenico che in teoria l'avrebbe lasciato, oggi torna di nuovo protagonista per fare un gesto annunciato come definitivo. E dal Kosovo arriva Dolce, concorrente del GF Vip balcanico

Altre letture consigliate

Teleregione Live. . Con Valentina Ruiu l'anteprima dell'ultima edizione del TGLive questa sera alle 19 e 40. Puoi rivedere tutti i servizi singoli, il tg integrale e tutte le nostre trasmissioni nel nostro canale YouTube e TikTok. In TV al canale 88 del Digitale Terr - facebook.com Vai su Facebook

"Valentina Lino" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Valentina Piscopo, chi la compagna di Domenico del Grande Fratello/ La crisi e la figlia Paola - Chi è la compagna di Domenico e il futuro della loro storia dopo la crisi ... Secondo ilsussidiario.net

Domenico stronca Valentina al GF: “Suo ultimo post? Una doccia fredda, è ripetitiva”/ Stoccata di Benedetta - Domenico D'Alterio si sfoga in un confessionale dopo il nuovo messaggio della fidanzata Valentina al Grande Fratello 2025 ... Lo riporta ilsussidiario.net

GF, botta e risposta di fuoco tra Valentina Piscopo e Cristina Plevani - La tensione intorno al Grande Fratello non si consuma solo dentro la Casa, ma anche – e soprattutto – fuori. Si legge su tuttosulgossip.it

Grande Fratello: botta e risposta infuocato tra Valentina Piscopo e Cristina Plevani - Non si placa la tensione attorno al triangolo più discusso di questa edizione del Grande Fratello. Segnala comingsoon.it

Grande Fratello: Cristina Plevani pubblica gli insulti ricevuti e poi litiga con Valentina Piscopo - Cristina Plevani condivide sulle sue pagine social gli insulti ricevuti da alcuni fan del Grande Fratello, poi viene attaccata da Valentina Piscopo, (ex) compagna di Domenico D'Alterio. Segnala msn.com

Grande Fratello, Valentina Piscopo contro gli opinionisti e il reality: “Passato messaggio sbagliato!” - Valentina Piscopo continua a far discutere e ad essere protagonista anche fuori dalla casa del Grande Fratello. Segnala mondotv24.it