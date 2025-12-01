Susanna Artero è stata la moglie di Nicola Pietrangeli ed è la madre dei suoi tre figli: Marco, Filippo e Giorgio. Oltre a Susanna, nella vita di Pietrangeli ci sono state altre donne significative. Chi era l’ex moglie di Nicola Pietrangeli. Di professione indossatrice, Susanna Artero è stata sposata con Nicola Pietrangeli per diversi anni: la coppia si conobbe quando erano ancora ragazzini, lui 21 anni e lei 18, arrivando poi all’importante passo del matrimonio e alla nascita di tre figli, Marco, Giorgio e Filippo. Ma perché la coppia si separò? A raccontarne i motivi è stato l’ex tennista in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi nell’agosto 2023: « Mia moglie Susanna Artero, madre dei nostri tre figli, mi abbandonò perché sosteneva che la tradivo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi era l’ex moglie di Nicola Pietrangeli, Susanna Artero