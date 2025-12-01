Chi è il doppiatore di Can Yaman in Sandokan chi lo doppia nella fiction Rai | la voce italiana di un attore molto famoso

No, non è la voce di Can Yaman quella in Sandokan La Serie. I fan più affezionati si accorgeranno di questa “stranezza”. Ma perché è accaduto questo? Ecco chi è il doppiatore di Can Yaman in Sandokan. Chi è il doppiatore di Can Yaman in Sandokan La Serie. In Sandokan Can Yaman è doppiato in italiano da Adriano Giannini. Non è quindi la sua voce abituale (che di solito è quella di Daniele Giuliani), ma una scelta specifica della produzione Rai per dare al personaggio un timbro più maturo e carismatico. Chi doppia Can Yaman in Sandokan e perché non c’è la sua voce. Per Sandokan, Adriano Giannini è stato scelto come voce italiana accompagnare Can Yaman, che ha recitato in inglese sul set. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

