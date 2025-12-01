Chi è Hannah Schmitz stratega di Verstappen che in Qatar ha dimostrato perché è la migliore in F1

La decisione sotto Safety Car nel GP del Qatar ha ribaltato la lotta per il titolo. Ma il capolavoro che ha rilanciato Verstappen è solo l'ultima prova della centralità di Hannah Schmitz, la mente strategica Red Bull che da anni sposta gli equilibri della Formula 1. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#F1 | GP Qatar 2025: assetto, partenza, Hannah Schmitz e Max Verstappen. Il successo Red Bull in quattro, fondamentali, passaggi ? di: Alessandro Secchi Articolo completo qui p300.it/f1-gp-qatar-20… #p300it #QatarGP #maxverstappen #hannahsch Vai su X

#F1 | GP Qatar 2025: assetto, partenza, Hannah Schmitz e Max Verstappen. Il successo Red Bull in quattro, fondamentali, passaggi ? di: Alessandro Secchi Articolo completo qui https://www.p300.it/f1-gp-qatar-2025-assetto-partenza-hannah-schmitz-e- - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Hannah Schmitz, stratega di Verstappen che in Qatar ha dimostrato perché è la migliore in F1 - Ma il capolavoro che ha rilanciato Verstappen è solo l’ultima prova della centralità di Hannah Schmitz, la mente ... Secondo fanpage.it

Red Bull, Hannah Schmitz decisiva nella vittoria di Verstappen in Qatar. - Nel VIDEO, Matteo Bobbi sul ruolo fondamentale avuto da Hannah Schmitz, Principal Strategy Engineer della Red Bull, nel pit stop che ha di fatto spianato la strada a Verstappen per il successo in ... Lo riporta sport.sky.it

La stratega di Verstappen svela il retroscena sulla mossa che ha riaperto il Mondiale: “Dicevano: ‘Sei sicura?'” - Hannah Schmitz racconta come ha imposto la scelta che ha cambiato il GP del Qatar e rilanciato Verstappen nella corsa al titolo ... Si legge su fanpage.it