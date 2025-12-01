Chi è Hannah Schmitz stratega di Verstappen che in Qatar ha dimostrato perché è la migliore in F1

1 dic 2025

La decisione sotto Safety Car nel GP del Qatar ha ribaltato la lotta per il titolo. Ma il capolavoro che ha rilanciato Verstappen è solo l'ultima prova della centralità di Hannah Schmitz, la mente strategica Red Bull che da anni sposta gli equilibri della Formula 1. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Chi è Hannah Schmitz, stratega di Verstappen che in Qatar ha dimostrato perché è la migliore in F1 - Ma il capolavoro che ha rilanciato Verstappen è solo l'ultima prova della centralità di Hannah Schmitz, la mente ...

Red Bull, Hannah Schmitz decisiva nella vittoria di Verstappen in Qatar. - Nel VIDEO, Matteo Bobbi sul ruolo fondamentale avuto da Hannah Schmitz, Principal Strategy Engineer della Red Bull, nel pit stop che ha di fatto spianato la strada a Verstappen per il successo in ...

La stratega di Verstappen svela il retroscena sulla mossa che ha riaperto il Mondiale: "Dicevano: 'Sei sicura?'" - Hannah Schmitz racconta come ha imposto la scelta che ha cambiato il GP del Qatar e rilanciato Verstappen nella corsa al titolo

