Chi è Dolce Dona nuova concorrente del Grande Fratello 2025? È fidanzata?

Questa sera, lunedì 1 dicembre 2025 il Grande Fratello 2025 accoglie una new entry dal sapore internazionale: si tratta di Dolce Dona, modella e influencer kosovara già nota al pubblico per la sua partecipazione al Big Brother Vip Kosovo. La notizia è stata annunciata nella decima puntata del reality, trasmessa il 24 novembre 2025, dalla conduttrice Simona Ventura, durante un momento di sorpresa in confessionale. Il suo ingresso nella Casa è previsto nelle fasi finali del programma, creando grande attesa tra concorrenti e spettatori. Dolce Dona ha circa 30 anni e vive stabilmente a Roma da diversi anni. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

