Chi è Dolce Dona la nuova concorrente del Grande Fratello dal Kosovo
Mentre lo scorso anno fu il Gran Hermano a ospitare due concorrenti italiani, questa volta toccherà al reality show di Canale 5 dare asilo a una vip che arriva dall’ estero. Simona Ventura ha annunciato che preso entrerà nella Casa Dolce Dona, gieffina del Kosovo, nonché influencer e creator che parla perfettamente la nostra lingua. 30 anni e un mix di origini albanesi e kosovare, la prossima inquilina di Cinecittà fa anche la modella, e sul suo profilo Instagram si nota il suo grande amore per la madre e il nipotino. Nello show del suo Paese ha stretto un forte legame con un altro concorrente, Eduard Kuçi, e tra loro è scattato pure un bacio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
