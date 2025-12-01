Chi è Dolce Dona la nuova concorrente del Grande Fratello dal Kosovo

Metropolitanmagazine.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre lo scorso anno fu il  Gran Hermano  a  ospitare  due  concorrenti   italiani, questa volta toccherà al reality show di  Canale 5  dare  asilo  a una vip che arriva dall’ estero. Simona Ventura ha annunciato che preso  entrerà  nella Casa  Dolce Dona, gieffina del  Kosovo, nonché  influencer  e  creator  che parla perfettamente la nostra lingua. 30 anni e un mix di origini albanesi e kosovare, la prossima inquilina di Cinecittà fa anche la modella, e sul suo profilo  Instagram  si nota il suo grande  amore  per la  madre  e il  nipotino. Nello show del suo Paese ha stretto un forte  legame  con un altro concorrente,  Eduard   Kuçi, e tra loro è scattato pure un  bacio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi 232 dolce dona la nuova concorrente del grande fratello dal kosovo

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Dolce Dona, la nuova concorrente del Grande Fratello dal Kosovo

News recenti che potrebbero piacerti

232 dolce dona nuovaDolce Dona sbarca al Grande Fratello: “Oddio aiuto!” caos già prima dell’ingresso - Dolce Dona, star del Big Brother Vip Kosovo, sta per entrare nella Casa del Grande Fratello. Come scrive quilink.it

232 dolce dona nuovaFidanzato Dolce Dona, chi &#232;: la concorrente dal GF Vip Kosovo è innamorata?/ Il bacio choc Eduard Kuci - La verità sul passato di Dolce Dona: Quel bacio che non ti aspetti... Riporta ilsussidiario.net

232 dolce dona nuovaChi &#232; Dolce Dona, concorrente del Grande Fratello kosovo?/ Età, lavoro e profilo instagram - È la concorrente del Grande Fratello Kosovo che arriverà in Italia stasera per sbaragliare le carte ... Segnala ilsussidiario.net

232 dolce dona nuovaChi &#232; Dolce Dona, in arrivo dal GF Vip Kosovo - Nella Casa più spiata d’Italia arriva un’influencer direttamente dal Big Brother Vip del Kosovo: cosa sappiamo su Dolce Dona ... Da dilei.it

232 dolce dona nuovaDolce ha scoperto che entrerà nella Casa del GF in Italia. La sua reazione - Presto nella Casa del Grande Fratello in Italia arriverà Dolce Dona, concorrente del GF Vip Kosovo. Si legge su novella2000.it

Chi &#232; Dolce Dona, l’influencer kosovara che varca la porta rossa del GF - La Casa del Grande Fratello apre le porte a una nuova inquilina: si tratta di Dolce Dona, influencer e creator del Kosovo, che parla perfettamente italiano e partecipa al Big Brother Vip kosovaro. Lo riporta quilink.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Dolce Dona Nuova