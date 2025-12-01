Chi è Charbel Makhluf il santo libanese sulla cui tomba ha pregato Papa Leone XIV

Charbel Makhluf è uno dei santi più venerati del mondo cattolico, la cui fama è legata a eventi straordinari che hanno accompagnato la sua vita e, soprattutto, i decenni successivi alla sua morte. Nato l’8 maggio 1828 nel villaggio di Bkaakafra, nel Libano settentrionale, questo monaco dell’Ordine libanese maronita è diventato simbolo di spiritualità e taumaturgia, attirando pellegrini di diverse religioni presso il monastero di Annaya. La vita di Charbel Makhluf, al secolo Youssef Antoun, iniziò in una famiglia contadina come quinto figlio di Antun e Brigitte Chidiac. Rimasto orfano di padre durante la primissima infanzia, fu cresciuto dalla madre e dal patrigno, un uomo profondamente religioso che ricevette successivamente il ministero del diaconato. 🔗 Leggi su Cultweb.it

