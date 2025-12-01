Chi c’era a bordo Terribile incidente aereo | giorni di attesa poi la notizia
Un volo di addestramento di routine, partito in un tranquillo pomeriggio, si è trasformato in una tragedia che ha scosso profondamente due comunità: quella dell’aviazione civile e quella militare. Secondo le autorità e i resoconti locali, un’istruttrice di volo e il suo allievo – un ufficiale della Marina e futuro padre – sono presumibilmente morti dopo che il loro velivolo è precipitato in acqua. Una fatalità che ha lasciato un vuoto doloroso, anche perché nulla, prima del drammatico impatto, lasciava presagire ciò che sarebbe accaduto. Il Cessna Skyhawk su cui volavano era decollato nel primo pomeriggio di lunedì dall’aeroporto internazionale di Gulfport-Biloxi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
