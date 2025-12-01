Lo stop di Kwan Cheatham è destinato ad allungarsi. L’ala statunitense - che ha giocato l’ultima partita lo scorso 26 ottobre a Napoli – è infatti alle prese con un forte stato infiammatorio del tallone e del tendine d’Achille destro che non gli dà tregua. Il giocatore sta facendo un percorso terapeutico che però, stando alle ultime indiscrezioni, necessiterà di un ulteriore periodo di cautela. Coach Priftis al termine dell’ultima gara interna con Venezia aveva spiegato che sarebbe tornato ‘dopo la sosta’, lasciando intendere un possibile impiego per la sfida di sabato prossimo con Brescia ma - salvo circostanze attualmente non verosimili – il tiratore classe ’95 non potrà essere a disposizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cheatham, lo stop si allunga. Rischia di saltare quattro partite