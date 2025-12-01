Che Tempo Che Fa Loredana Bertè | Quell' estate in cui io e Ornella Vanoni parlavamo di sesso

A “Che Tempo Che Fa”, Fabio Fazio e Loredana Bertè hanno ricordato l’artista Ornella Vanoni, recentemente scomparsa. Bertè ha raccontato di un’estate – quella di “Banana Republic” (1979) – in cui ogni giorno si sedeva con Ornella davanti alle cabine del lido in cui erano in vacanza insieme ad altri cantanti, e con un cocktail tra le mani parlavano di sesso. “Quante cose avremmo potuto imparare”, ha scherzato Fazio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

