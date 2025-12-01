Che Tempo Che Fa La letterina di Littizzetto a Belen | Prenditi cura di te

A “Che Tempo Che Fa”, Luciana Littizzetto ha letto una letterina scritta per Belen Rodriguez. La showgirl argentina infatti, dopo essere apparsa un po’ provata all’ultimo festival di Vanity Fair, ha raccontato in un video sui social di star attraversando un momento difficile. Per questo motivo, Littizzetto ha voluto dirle: “Tutti prima o poi nella vita sono caduti o cadranno. E sai cos’è il vero scandalo? Che un attacco di panico faccia ancora notizia, come se la vulnerabilità fosse un difetto di fabbrica da correggere con Photoshop. Ora che ti sei messa a nudo, prenditi del tempo, occupati di te”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Che Tempo Che Fa, La letterina di Littizzetto a Belen: "Prenditi cura di te"

