Che Tempo Che Fa Bertè | Ero pazza di Adriano Panatta
A “Che Tempo Che Fa”, Loredana Bertè ha ricordato il suo amore per il tennista Adriano Panatta. “Ero pazza di lui”, ha raccontato a Fabio Fazio. Ecco un breve estratto in cui la cantante scherza e dice: “I tennisti sono strani!”. E conferma che il suo successo “Sei bellissima”, uscito nel 1975, sia stato un riferimento alla loro storia d’amore: “Adriano mi diceva sempre che ero bellissima”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
