Le ultime versioni di Android e iOS permettono di condividere l’accesso Wi-Fi in modo sicuro tramite funzioni integrate, senza app esterne e con protezione dei dati personali. Nel mondo sempre più connesso di oggi, l’accesso rapido e sicuro a una rete Wi-Fi è fondamentale, sia in ambito domestico che lavorativo o in spazi pubblici. Spesso capita di voler collegare uno smartphone, sia Android che iPhone, a una rete Wi-Fi senza avere a disposizione la password, o quando il proprietario stesso non la ricorda. Fortunatamente, sia Android che iPhone offrono soluzioni integrate e sicure per condividere le credenziali di rete senza ricorrere ad app di terze parti potenzialmente pericolose. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Che sia Android o iPhone non ti servirà più una password per collegarli al Wi-Fi: merito di questo trucco