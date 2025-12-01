Che il mare sia lieve al Rais Nunzio Canduci
di Antonio Montesanti * Apprendo con profonda tristezza la notizia della scomparsa del caro Rais Nunzio Canduci. Ai suoi racconti, alla sua saggezza e alla sua cortese disponibilità devo la mia passione per la storia delle tonnare. Il Rais Nunzio Canduci è stato il vero testimone e interprete della Raisia calabrese, un patrimonio unico di conoscenze sul mare, sulla terra, sugli uomini e sui pesci. Ho avuto il privilegio di condividere con lui molte esperienze, e conservo nella memoria i suoi occhi luccicanti mentre raccontava ai bambini delle scuole elementari, accompagnato dal modellino delle reti costruite da lui stesso. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
