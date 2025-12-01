Che emozioni al PalaDozza questo pubblico è il massimo

Volto sempre sorridente, sempre pronto alla battuta, disponibile con tutti e in campo ci mette grinta da vendere. Gianluca Della Rosa è uno dei volti più belli della nuova Fortitudo. Ventinove anni, toscanaccio doc di Pistoia, con il suo entusiasmo sta travolgendo il mondo Fortitudo. Della Rosa come va? "Alla grande, mi ambiento sempre meglio. All’inizio mi ci è voluto un pochi più del previsto dopo gli otto anni nella mia Pistoia. Sono in una nuova realtà gloriosa e storica e sono supercontento di esserci, mi trovo davvero molto bene". La sua crescita ha portato anche alla crescita della squadra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

