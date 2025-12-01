ChatGpt sta provando a inserire la pubblicità nelle risposte

Nelle versioni beta dell’app per dispositivi Android spuntano riferimenti a inserzioni pubblicitarie. Una novità attesa, considerando le pressioni finanziarie che ruotano intorno a OpenAI, che si appresta a fare investimenti miliardari nonostante i bilanci in rosso. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - ChatGpt sta provando a inserire la pubblicità nelle risposte

