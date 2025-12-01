ChatGPT 5 Plus a 5,75€ mese | come funziona l’abbonamento condiviso e perché conviene

ChatGPT 5 Plus rappresenta la versione più recente e potenziata del chatbot di OpenAI. Normalmente l’accesso alle funzioni premium richiede un abbonamento mensile da 23 euro, ma grazie al servizio di abbonamento condiviso è possibile ottenere la stessa esperienza avanzata spendendo soltanto 5,75€ al mese. Una soluzione pensata per chi vuole sfruttare l’intelligenza artificiale senza impattare sul budget. A Natale regala Spotify Premium a meno di 33€ l’anno. Perché scegliere il piano condiviso?. In un contesto lavorativo dove l’IA sta diventando un asset strategico, GamsGo propone un modello di accesso intelligente: un abbonamento condiviso che garantisce tutte le potenzialità di ChatGPT 5 Plus a un costo ridotto. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - ChatGPT 5 Plus a 5,75€/mese: come funziona l’abbonamento condiviso e perché conviene

