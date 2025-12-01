Chat Control Durov a gamba tesa contro l’Unione Europea

Pavel Durov boccia pesantemente il Chat Control dell’Unione Europea e accusa i Ventisette e la Commissione Ue di voler utilizzare un tema nobile, come la lotta agli abusi sui minori, per introdurre un meccanismo di sorveglianza di massa. Il fondatore di Telegram, imprenditore russo con cittadinanza emiratina e di Saint Kitts and Nevis e oggi risiedente a Dubai, ha scritto sul suo profilo X che l’Unione Europea sfrutterebbe “le forti emozioni delle persone riguardo alla protezione dei minori per promuovere la sorveglianza di massa e la censura”. Per Durov è inoltre esecrabile il fatto che “le proposte di legge sulla sorveglianza hanno opportunamente esentato i funzionari dell’UE dal dover sottoporre i propri messaggi a scansione”. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Chat Control, Durov a gamba tesa contro l’Unione Europea

Contenuti che potrebbero interessarti

Pensavate ce ne fossimo liberati? Errore. Il Coreper ha approvato Chat Control 2.0 il 26 novembre. Scansione "volontaria" delle chat private e addio anonimato online. La Germania e l'Italia si sono astenute invece di bloccare. Bruxelles insiste: ogni messaggi - facebook.com Vai su Facebook

L'Europa rallenta su Chat Control, ma Apple teme che non sia sufficiente Vai su X

La Germania dice no al «Chat Control»: lo stop alla proposta di legge europea che può mettere a rischio la nostra privacy - E così viene rimandata ancora la proposta europea che i detrattori hanno chiamato Chat Control, ma il cui nome ufficiale è Child Sexual Abuse Regulament (Csar). Si legge su corriere.it

Chat control, l’allarme delle piattaforme digitali: “Un varco nella sicurezza per governi invasivi e criminali informatici. L’Ue si fermi” - Molti lo davano per morto, dopo le elezioni di giugno, invece il regolamento europeo per sorvegliare ogni comunicazione in chat è vivo e vegeto. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Chat control, morta (per ora) la legge per spiare le chat di tutti - Tecnologia Chat control, morta (per ora) la legge per spiare le chat di tutti Chat control: scienziati e attivisti fermano la proposta UE che voleva scansionare le chat private. Segnala futuroprossimo.it

Chat control: in UE non s’ha da fare - Risale all’11 maggio 2022 la proposta della Commissione Europea del “Regulation laying down rules to prevent and combat child sexual abuse”. Da zerounoweb.it

Chat Control: la sicurezza che spia tutti - Per anni abbiamo combattuto contro le intercettazioni ora l’Europa propone il “Chat Control”: una legge che autorizzerebbe la scansione automatica dei messaggi privati su app come WhatsApp, Telegram e ... Si legge su ilgiornale.it

Chat control, si ammorbidisce il regolamento Ue su Whatsapp, Telegram e Signal: scongiurato il pericolo di una “sorveglianza di massa” - Su pressing dei Garanti della Privacy di mezza Europa (Italia compresa) e visto il “nein” tedesco, si ammorbidisce il regolamento Ue cosiddetto “Chat control ... Come scrive ilfattoquotidiano.it