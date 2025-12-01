Charlene e Alberto di Monaco accendono le luci di Natale con i figli Poi lei fugge via
Monaco si accende di luci e magia natalizia, ma quest’anno il sipario della festa reale ha avuto un inaspettato colpo di scena che non è passato inosservato. Charlene e Alberto di Monaco infatti hanno partecipato insieme alla tradizionale cerimonia per l’accensione dell’ albero di Natale del Principato, accompagnati dai gemelli Jacques e Gabriella. Non sono mancati foto da copertina, sorrisi e abbracci sino a quando la Principessa non ha deciso di salutare tutti e abbandonare l’evento in tutta fretta. Charlene e Alberto di Monaco accendono le luci di Natale. La coppia reale è apparsa di fronte ai fotografi, fra applausi e sorrisi, accompagnata dai gemelli Jacques e Gabriella. 🔗 Leggi su Dilei.it
