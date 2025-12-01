Charlene e Alberto di Monaco accendono le luci di Natale con i figli Poi lei fugge via

Dilei.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monaco si accende di luci e magia natalizia, ma quest’anno il sipario della festa reale ha avuto un inaspettato colpo di scena che non è passato inosservato. Charlene e Alberto di Monaco infatti hanno partecipato insieme alla tradizionale cerimonia per l’accensione dell’ albero di Natale del Principato, accompagnati dai gemelli Jacques e Gabriella. Non sono mancati foto da copertina, sorrisi e abbracci sino a quando la Principessa non ha deciso di salutare tutti e abbandonare l’evento in tutta fretta. Charlene e Alberto di Monaco accendono le luci di Natale. La coppia reale è apparsa di fronte ai fotografi, fra applausi e sorrisi, accompagnata dai gemelli Jacques e Gabriella. 🔗 Leggi su Dilei.it

charlene e alberto di monaco accendono le luci di natale con i figli poi lei fugge via

© Dilei.it - Charlene e Alberto di Monaco accendono le luci di Natale con i figli. Poi lei fugge via

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

charlene alberto monaco accendonoCharlene e Alberto di Monaco accendono le luci di Natale con i figli. Poi lei fugge via - Charlene e Alberto di Monaco accendono le luci di Natale con i figli. Lo riporta dilei.it

charlene alberto monaco accendonoCharlène, il Principe Alberto e i loro figli accendono le luci di Natale del Principato di Monaco: foto con Babbo Natale e cena stellata Michelin - Il principe ereditario Jacques e la principessa Gabriella hanno dato l'avvio al periodo natalizio con i loro genitori. Riporta vanityfair.it

charlene alberto monaco accendonoCharlene di Monaco accende il Natale coi figli, Alberto serata complice con Emanuele Filiberto di Savoia - Jacques e Gabriella, i figli di Charlene di Monaco, accendono le luci di Natale. Segnala dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Charlene Alberto Monaco Accendono