Chanel torna a New York con un corto cinematografico che fonde romanticismo urbano, artigianalità d’eccellenza e l’immaginazione visionaria di Michel Gondry. In vista della sfilata Métiers d’Art — che sarà svelata il 2 dicembre alle 20, ora di New York — la maison ha pubblicato uno short film che vede protagonisti Margaret Qualley e A$AP Rocky, fresco di nomina come ambassador del marchio. Il corto funziona come dichiarazione d’intenti: una corsa d’amore che attraversa una New York fisica, vibrante, quasi malinconica, mentre la couture si manifesta in dettagli di colore, texture e trasformazioni sceniche. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Chanel Métiers d’Art New York: il short film di Michel Gondry con Margaret Qualley e A$AP Rocky