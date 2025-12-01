Cervia borse di Studio Gino Pilandri | l' 11 dicembre la premiazione

Sono 20 i ragazzi che hanno ottenuto la borsa di studio in memoria di Gino Pilandri anno 2025, istituite dall’amministrazione comunale per premiare e valorizzare gli studenti cervesi e coloro che contribuiscono alla ricerca e al recupero della storia e dell’identità cittadina. La cerimonia è in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Borse di studio. Come fare domanda - Per premiare e valorizzare gli studenti e le studentesse cervesi e coloro che contribuiscono alla ricerca e al recupero della storia e dell’identità cittadina, la Giunta ha confermato le “Borse di ... ilrestodelcarlino.it scrive

Borse di studio e parità di genere nel tour 'Noi ci siamo' - Un tour in cinque tappe, cinque eventi per incontrare le lavoratrici e i lavoratori della Cooperativa, per premiare quelli con i risultati migliori, e consegnare borse di studio agli studenti con il ... Riporta ansa.it