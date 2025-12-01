Certificazioni informatiche GPS 2026 | facciamo il punto Ti spieghiamo come non sbagliare Webinar gratuito in collaborazione con CERTIPASS

Data: 9 dicembre 2025 Orario: 16:00 – 17:00 Piattaforma: Zoom (invieremo alla tua mail il link alla diretta qualche ora prima) Di cosa parleremo Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze 2026 saranno un passaggio importante per molti docenti e aspiranti docenti. Nella bozza della tabella di valutazione dei titoli, le certificazioni informatiche hanno un ruolo specifico e possono incidere sul punteggio. . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche questi approfondimenti

Vuoi costruire una base solida per la tua carriera? Non sprecare altro tempo nell'attesa!? Il Corso 4 Certificazioni Informatiche è l'investimento più intelligente per il tuo futuro stabile. Ti garantisce: ? +2 Punti GPS (il tuo capitale di accesso). ? Un Titolo u - facebook.com Vai su Facebook

Certificazioni informatiche GPS 2026: facciamo il punto. Ti spieghiamo come non sbagliare. Webinar gratuito in collaborazione con CERTIPASS Vai su X

Certificazioni informatiche GPS 2026: facciamo il punto. Ti spieghiamo come non sbagliare. Webinar gratuito in collaborazione con CERTIPASS - Data: 9 dicembre 2025 Orario: 16:00 – 17:00 Piattaforma: Zoom Di cosa parleremo Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze 2026 saranno un passaggio importante per molti docenti e aspiranti docenti. Da orizzontescuola.it

Aggiornamento GPS 2026, il DigiCom Edu è requisito di accesso? Cozzetto (ANIEF): “Falsissimo” - Tra le novità di interesse per quanti, tra i docenti precari, sono interessati all'aggiornamento delle Graduatorie GPS c'è la questione del valore delle certificazioni informatiche. Scrive orizzontescuola.it

Graduatorie GPS 2026-2028: tutte le novità e le modifiche in arrivo - Il Ministero dell’Istruzione ha recentemente presentato ai sindacati la bozza per la riapertura e l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) relative al biennio 2026- Si legge su informazionescuola.it

Gps 2026, bozza pronta: quali novità? La scheda Uil Scuola – PDF - Lo scorso 26 novembre, si è svolta la riunione di chiusura confronto sulla bozza di Ordinanza Ministeriale delle GPS 2026/2027- Da tecnicadellascuola.it

Aggiornamento Graduatorie GPS 2026: in arrivo l’Ordinanza, ecco le ultime notizie - Si è concluso il confronto tra il Ministero dell'istruzione e i sindacati sul prossimo aggiornamento delle graduatorie GPS. ticonsiglio.com scrive

Gps 2026, ultimo incontro: bozza pronta. Le novità su scadenze e certificazioni informatiche e linguistiche - Oggi, 26 novembre, si è svolta la riunione di chiusura confronto sulla bozza di Ordinanza Ministeriale delle GPS 2026/2027- Secondo tecnicadellascuola.it