Cercano di riscaldare casa accendendo la carbonella del barbecue | sei ventenni finiscono in camera iperbarica

Sei giovani sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio, e finiti in camera iperbarica, dopo aver tentato di riscaldare un’abitazione con la carbonella accesa del barbecue. Il drammatico incidente, dovuto ad una certa dose di incoscienza, è avvenuto in un’abitazione privata di Fabbrico, nella bassa reggiana. Secondo quanto hanno ricostruito gli inquirenti, i sei ragazzi tra i 23 e i 26 anni avevano trasferito il braciere esterno dentro una casa per riscaldare l’ambiente, senza minimamente riflettere sul pericolo delle esalazioni. In pochi minuti la situazione sarebbe degenerata in peggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cercano di riscaldare casa accendendo la carbonella del barbecue: sei ventenni finiscono in camera iperbarica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

: è ? Sempre più persone cercano soluzioni pratiche per riscaldare la casa senza interventi invasivi. Nel nuovo articolo Vibrok scopri come funzionano, quando si possono installar - facebook.com Vai su Facebook

Cercano di riscaldare casa accendendo la carbonella del barbecue: sei ventenni finiscono in camera iperbarica - Per riscaldarsi hanno acceso un braciere in casa: i sei giovani sono stati trovati intossicati dal monossido di carbonio ... Da ilfattoquotidiano.it

Hai una stufa o un camino in casa? Attenzione alle multe - In inverno stufe a legna e camini sono fondamentali per riscaldare l’abitazione, ma non sempre è possibile usarle liberamente e non in tutte le regioni d’Italia ... Come scrive today.it